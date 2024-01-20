ЕС хочет реформировать Фонд военной помощи Украине: что предлагают

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило государствам-членам предложение по реформированию Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В документе Европейской службы внешних дел говорится об условиях создания ранее предложенного фонда о котором правительства стран ЕС не смогли договориться. Кроме того, ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

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В рамках нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, страны ЕС получают возмещение за вооружение, которое передают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался.

С момента начала российско-украинской войны в ЕС одобрили семь пакетов на общую сумму 3,5 млрд евро, а также 2 млрд евро на поставку боеприпасов. В странах продолжаются споры относительно возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия вообще заблокировала восьмой транш финансирования.

Ряд стран, в том числе и Германия, говорят, что Европейский фонд мира в его нынешнем виде все менее эффективен, поскольку в будущем большую часть оружия будут поставлять из новых закупок, а не из имеющихся запасов.

Другие страны хотели бы, чтобы фонд помощи был встроен в Европейский фонд мира, а другие хотят сохранить действующий механизм.

Предложение Европейской службы внешних дел должно согласовать различные позиции путем изменения управления фондом, в частности фиксацию ставок возмещения и предоставление более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

Возмещение за поставки со складов и односторонние закупки постепенно отменят, говорится в проекте документа.

Фонд будет предусматривать предоставление летальной и нелетальной помощи Украине через совместные закупки в европейской промышленности, а также продолжение тренировок и оснащения украинских войск.

Предполагается, что фонд будут использовать для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины в артиллерии, боеприпасах, беспилотниках и средствах противовоздушной обороны, а также для разминирования, предоставления военно-медицинского оборудования и кибербезопасности.

Источник : Bloomberg

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