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Был главным конкурентом Трампа: Десантис снял свою кандидатуру на пост президента США

Был главным конкурентом Трампа: Десантис снял свою кандидатуру на пост президента США
Фото: Getty Images

Губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из президентской гонки. Он выдвигал свою кандидатуру на пост лидера США от Республиканской партии.

О своем решении он объявил 21 января в микроблоге X (ранее Twitter).

Почему Рон Десантис решил снять свою кандидатуру

Рон Десантис приостановил свою президентскую кампанию почти через неделю после своего неудачного выступления в Айове.

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В видео на X Десантис сказал, что нет четкого пути к успеху президентской кампании.

— Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, больше интервью, я бы это сделал, но я не могу просить наших сторонников добровольно уделять свое время и жертвовать своими ресурсами, если у нас нет четкого путь к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою предвыборную кампанию, — говорит Десантис.

Десантис отметил, что для него совершенно очевидно, что большинство республиканских избирателей на праймериз “хотят дать Дональду Трампу еще один шанс”.

— Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или к переупаковке, сформированной из перегретого корпоративизма, который представляет Никки Хейли, — добавил он.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Джо Байден заявил, что будет в них участвовать, еще в апреле. Также желание стать кандидатом от демократов высказали бизнесмен и политик Дин Филипс и писательница Марианна Уильямсон.

Также свою кандидатуру на пост лидера США выдвинул 45-й президент США Дональд Трамп. Ранее он, победив на предварительном голосовании в штате Айова, заявил об амбициях в случае возвращения на пост главы Белого дома в 2024 году.

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Выборы в США, вибори президента, Дональд Трамп
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