Путин ради выборов пошел на контакт с “глубинным народом” России — ГУР

Отсутствие результатов на фронте, изоляция РФ и падение уровня жизни заставляют кремлевских технологов перед президентскими выборами реализовывать кампанию, направленную на заключение нового социального договора диктатора, главы Кремля Владимира Путина с населением РФ.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

— Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили “подрисовать” путем похода Путина на контакт с “ґлубинным народом” — представителями местного самоуправления, — объяснил он.

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По его словам, в частности в январе этого года там провели всероссийский форум Малая семья — сила России, чтобы снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия Москвы.

По данным украинской разведки, на этом форуме Путин пообещал выделить регионам деньги на газификацию, дороги, больницы и школы, а также “толкал” риторику о поддержке участников “СВО”, “победе” России, “неэффективных” санкциях и “сплоченности” россиян.

Черняк отметил, что главные задачи Кремля — успокоить россиян, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри России.

Что касается удержания контроля над ситуацией и избежания социального “взрыва” во время электорального цикла, Кремль полагается как на силовиков, так и на представителей муниципалитетов, которых в России — около 7% от всех избирателей, добавил разведчик.

Так называемые выборы президента в РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. В случае переизбрания диктатор Владимир Путин оставаться у власти до 2030 года. Россияне уже начали завозить “агитаторов” и на временно оккупированные территории Украины.

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