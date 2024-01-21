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Во Франции заверили в продолжении помощи Украине: Путин не дождется нашей усталости

Во Франции заверили в продолжении помощи Украине: Путин не дождется нашей усталости
Фото: Getty Images

Последствия от поражения Украины в войне, развязанной Россией, станут пагубными для всего европейского континента, поэтому Франция продолжит и дальше оказывать Киеву поддержку.

Диктатор Владимир Путин рассчитывает на усталость западных партнеров Украины, но этого не произойдет.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне изданию Le Parisien.

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— В случае успеха на поле боя Россия сможет, в том числе, контролировать до 30% мирового экспорта пшеницы. Результатом стала бы инфляция и, вероятно, очень серьезная продовольственная проблема. Поэтому мы должны поддержать украинцев и не дать этому конфликту увязнуть, — обозначил дипломат.

Сежурне также прокомментировал недавнее заявление президента Владимира Зеленского, что российские боеголовки, которыми оккупанты атакуют Украину, содержат, в том числе, и французские компоненты.

— Мы сейчас оцениваем ситуацию. Но это может быть вопрос остатков от старых контрактов. В любом случае, нет доказанных фактов незаконной передачи компонентов России нашими производителями, — пояснил он.

Напомним, президент Макрон заявил, что Франция обязана сделать победу России в Украине невозможной.

По его словам, оборонная промышленность Франции находится в режиме войны и может работать быстрее и больше, чем раньше.

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Стефан Сежурне

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військова допомога, Ракета, Франция
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