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Сбитие самолета Ил-22 над Азовским морем: во время атаки погиб командир Виктор Климов

Сбитие самолета Ил-22 над Азовским морем: во время атаки погиб командир Виктор Климов

Командир российского воздушного командного пункта Ил-22, который 14 января подбили ВСУ, Виктор Климов погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

В пабликах пишут, что Климов умер от осколочных ранений еще пока самолет находился в воздухе. Самолет посадил второй пилот, который также получил ранения.

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Командир подбитого над Азовским морем Ил-22 Виктор Климов погиб

Указано, что Климов был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. Его отец — Иван Климов был штурманом в эскадрилье в Тихорецке.

Командир подбитого над Азовским морем Ил-22 Виктор Климов погиб

Поражение российских самолетов А-50 и Ил-22

Вечером 14 января российские войска потеряли воздушный командный пункт Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), которые находились во время удара над акваторией Азовского моря.

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже отметил, что вражеский Ил-22 долетел до Анапы, но восстановлению не подлежит.

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Сбитие самолета Ил-22 над Азовским морем: во время атаки погиб командир Виктор Климов

Фото: Юрий Игнат

літаки РФ, Росія
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