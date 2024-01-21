Сбитие самолета Ил-22 над Азовским морем: во время атаки погиб командир Виктор Климов
Командир российского воздушного командного пункта Ил-22, который 14 января подбили ВСУ, Виктор Климов погиб.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
В пабликах пишут, что Климов умер от осколочных ранений еще пока самолет находился в воздухе. Самолет посадил второй пилот, который также получил ранения.
Указано, что Климов был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. Его отец — Иван Климов был штурманом в эскадрилье в Тихорецке.
Поражение российских самолетов А-50 и Ил-22
Вечером 14 января российские войска потеряли воздушный командный пункт Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), которые находились во время удара над акваторией Азовского моря.
15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже отметил, что вражеский Ил-22 долетел до Анапы, но восстановлению не подлежит.
Фото: Юрий Игнат