Дуда считает помощь со стороны США единственной надеждой на победу Украины

Продолжение предоставления помощи со стороны США — единственная надежда на победу Украины в войне с Россией и способ избежать более глобальной войны в Европе.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о важности принятия Конгрессом США решения о дополнительном финансировании помощи Украине.

— Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине, — подчеркнул польский лидер.

С сентября 2023 года республиканцы в Палате представителей Конгресса США не могут договориться с демократами о продолжении поддержки Украины.

Сейчас смотрят

В декабре среди требований республиканцев появилось условие, что одобрение помощи для Украины на сумму более $60 млрд должно идти в одном законопроекте с изменениями в миграционной политике США и усилением границы на юге страны.

Источник : Fox News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.