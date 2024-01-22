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Дуда считает помощь со стороны США единственной надеждой на победу Украины

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Продолжение предоставления помощи со стороны США — единственная надежда на победу Украины в войне с Россией и способ избежать более глобальной войны в Европе.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о важности принятия Конгрессом США решения о дополнительном финансировании помощи Украине.

— Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине, — подчеркнул польский лидер.

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С сентября 2023 года республиканцы в Палате представителей Конгресса США не могут договориться с демократами о продолжении поддержки Украины.

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В декабре среди требований республиканцев появилось условие, что одобрение помощи для Украины на сумму более $60 млрд должно идти в одном законопроекте с изменениями в миграционной политике США и усилением границы на юге страны.

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Источник: Fox News
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