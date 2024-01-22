Летели в сторону острова. В Тайване заявили, что обнаружили шесть китайских воздушных шаров

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье, 21 января, обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, пролетевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Об этом сообщает Reuters.

В своем ежедневном отчете о военной деятельности Китая за последние 24 часа ведомство пишет, что в воскресенье шесть аэростатов пролетели над чувствительной срединной линией пролива.

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Однако, согласно карте, предоставленной министерством, лишь один из них пересек остров Тайвань на его южной окраине.

Другие пять воздушных шаров пролетели на север Тайваня, но не пересекали сушу.

Все шары направились на восток, прежде чем исчезнуть.

Срединная линия Тайваньского пролива ранее служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь и воздушные шары регулярно пролетают над ней. Китай заявляет, что не признает существование срединной линии.

В этом месяце ведомство в резком заявлении обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против населения острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов на Тайване 13 января.

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда США сбили, как они утверждали, китайский воздушный шар для наблюдения. Китай заявил, что это был гражданский аппарат, случайно сбившийся с курса.

Ранее в Китае уже отреагировали на выборы на Тайване, заявив, что правящая Демократическая прогрессивная партия “не представляет остров”. Также в заявлении говорилось о “неизбежном воссоединении”.

Источник : Reuters

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