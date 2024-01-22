Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Летели в сторону острова. В Тайване заявили, что обнаружили шесть китайских воздушных шаров

Летели в сторону острова. В Тайване заявили, что обнаружили шесть китайских воздушных шаров
Фото: Getty Images

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье, 21 января, обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, пролетевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Об этом сообщает Reuters.

В своем ежедневном отчете о военной деятельности Китая за последние 24 часа ведомство пишет, что в воскресенье шесть аэростатов пролетели над чувствительной срединной линией пролива.

Сейчас смотрят

Однако, согласно карте, предоставленной министерством, лишь один из них пересек остров Тайвань на его южной окраине.

Другие пять воздушных шаров пролетели на север Тайваня, но не пересекали сушу.

Все шары направились на восток, прежде чем исчезнуть.

Срединная линия Тайваньского пролива ранее служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь и воздушные шары регулярно пролетают над ней. Китай заявляет, что не признает существование срединной линии.

В этом месяце ведомство в резком заявлении обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против населения острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов на Тайване 13 января.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда США сбили, как они утверждали, китайский воздушный шар для наблюдения. Китай заявил, что это был гражданский аппарат, случайно сбившийся с курса.

Ранее в Китае уже отреагировали на выборы на Тайване, заявив, что правящая Демократическая прогрессивная партия “не представляет остров”. Также в заявлении говорилось о “неизбежном воссоединении”.

Читайте также
Тайвань резко ответил Кремлю: РФ стала наемником коммунистического режима Китая
Китай і Тайвань

Источник: Reuters
Китай, Тайвань
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В 2024 году между Байденом и Си Цзиньпином будет больше контактов — Блинкен
Джо Байден і Сі Цзіньпін
Китай отказался от встречи Цяна с Зеленским в Швейцарии — Politico
Володимир Зеленський
КНР имеет в арсенале 500 ядерных боеголовок. В производстве еще больше — исследования
Китай
Надеемся, что все цивилизованные страны будут причастны: Зеленский об участии Китая в саммите мира
Володимир Зеленський
Тайвань резко ответил Кремлю: РФ стала наемником коммунистического режима Китая
Китай і Тайвань

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь