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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Нетаньягу против создания Палестинского государства: не пойду на компромисс

Нетаньягу против создания Палестинского государства: не пойду на компромисс
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что и после завершения войны Иерусалим должен контролировать все политические и социальные процессы в Секторе Газа, чтобы не допустить возрождения террористических организаций, способных угрожать безопасности израильтян.

Слова политика передает The Times of Israel.

— Моя категоричность — это то, что в течение многих лет препятствовало созданию Палестинского государства, которое представляло бы экзистенциальную опасность для Израиля, — убежден Нетаньягу.

При этом глава израильского правительства подчеркнул, что в вопросе перспектив создания независимой Палестины его взгляды резко отличаются от позиции официального Вашингтона.

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— Я не пойду на компромисс в вопросе полного контроля безопасности Израиля над всей территорией к западу от Иордании. Я твердо стоял на этой позиции перед лицом тяжелого международного и внутреннего давления, — заключил он.

Напомним, накануне Нетаньяху вместе с президентом США Байденом обсудили возможные решения по созданию Палестинского государства.

В заявлении Белого дома отмечается, что американский лидер изложил “собственное видение более продолжительного мира и безопасности для Израиля” и “решение по созданию двух государств с гарантированной безопасностью Израиля”.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле, Палестина, тероризм
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