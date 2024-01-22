В каких странах множественное гражданство и чем оно отличается от двойного: объяснение

В Украине уже долгое время обсуждается вопрос внедрения множественного гражданства, которое должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества. В каких странах множественное гражданство и что значит – читайте в материале.

Множественное гражданство: что известно

Множественное гражданство – это такой статус гражданства, благодаря которому лицо последовательно признается гражданином (или гражданкой) нескольких или более стран по законам этих стран.

Хотя множественное гражданство дает ряд преференций его приобретателям, при множественном гражданстве возможны коллизии законодательства, например, в исполнении военного и других обязанностей согласно законодательству тех или иных стран.

Двойное гражданство – это гражданство двух стран, признанное обеими странами. То есть множественным гражданством называют возможность быть гражданином более двух стран, признанную всеми этими странами. Известно, что согласно Конституции Украины (статья 4), существует только одно национальное гражданство.

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В каких странах множественное гражданство: список

На сегодняшний день возможность воспользоваться двойным или множественным гражданством имеют более 100 стран мира. Двойное или множественное гражданство имеет ряд своих преимуществ. К примеру:

защиту от политической, экономической и социальной нестабильности в стране постоянного жительства;

возможность безвизового въезда во многие страны мира;

возможность работать и вести собственный бизнес в другой стране.

Среди таких стран США и Канада, а также ряд европейских стран: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.

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