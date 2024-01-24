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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Канада передает катера Zodiac Hurricane Technologies в новом пакете для Украины

Канада передает катера Zodiac Hurricane Technologies в новом пакете для Украины

Во время 18-го заседания Рамштайн 23 января Канада объявила о новом военном пакете для Украины, куда войдут многоцелевые катера Zodiac Hurricane Technologies на сумму 20 млн канадских долларов (около $15 млн.)

Это многомоторные надувные лодки с жестким корпусом для различных морских операций, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Канады.

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— Этот пакет включает в себя предоставление обучения украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление прицепов и запасных частей, — указал канадский министр обороны Билл Блэр.

Ожидается, что поставка этих лодок с обучением будет завершена к концу весны 2024 года.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Рамштайне-18 призвал союзников обеспечить украинцев большим количеством систем ПВО.

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Єнс Столтенберг

Фото: ZodiacMilPro

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військова допомога, Рамштайн, Україна-Канада
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