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На фоне успешных атак БпЛА. Россияне начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Петербурга

ЗРК С-300ВМ
Фото: Getty Images

После атак беспилотников по объектам в Ленинградской области вокруг Санкт-Петербурга начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Указано, что зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, когда один из них перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

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— С-300 ставят вокруг Питера. Поэтому готовимся, ребята, к худшему, — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области РФ загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга

Новатэк является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

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Война в Украине, Росія, Санкт-Петербург
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