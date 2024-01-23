Во Владивостоке прогремели взрывы, горят две электроподстанции

Жители российского Владивостока сообщают о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях.

Об этом пишет российский канал Astra.

— По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны, — говорится в сообщении.

Указано, что на Бухте Тихой остались без света более 250 домов.

Сейчас смотрят

В ночь на воскресенье, 21 января, в результате атаки беспилотников загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ. Как выяснилось позже, пожар был результатом спецоперации СБУ.

После удара терминал завода приостановил работу.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.