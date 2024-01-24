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Азербайджан хотят исключить из работы ПАСЕ, в Баку отреагировали

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал не подтверждать полномочия делегации Азербайджана. В Баку решили не оспаривать запланированное решение.

Об этом сообщает Европейская правда.

Азербайджан хотят лишить права участия в работе ПАСЕ

Во вторник, 23 января, комитет ПАСЕ абсолютным большинством голосов принял решение о самом жестком возможном ограничении — не подтверждать полномочия делегации Азербайджана. Таким образом, страна минимум на год будет исключена из работы в ПАСЕ.

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Баку обвиняют в нарушении принципов организации. Указано, что основной причиной наказания является то, что на выборы президента Азербайджана, которые состоятся в феврале, не пригласили наблюдателей от парламентской ассамблеи.

Реакция Баку

Представители Азербайджана решили не пытаться изменить запланированное решение ПАСЕ.

Страна или дружественные ей государства могли предложить более мягкую санкцию в виде поправок для документа, но не воспользовались этим правом.

— Единственная поправка — и она, скорее всего, будет одобрена в зале, предусматривает, что в случае доступа к запрашиваемым территориям Азербайджана наблюдательных и мониторинговых миссий ПАСЕ санкции могут быть сняты, — говорится в сообщении.

Азербайджан сделал отдельное письменное заявление от имени главы делегации страны Самада Сеидова. В нем ассамблею обвиняют в “глубоко укоренившейся предвзятости против Азербайджана”, а претензии называют “необоснованными и безосновательными”.

Указано, что Азербайджан “вступил в СЕ с большой надеждой” на возвращение оккупированного Карабаха, а взамен “столкнулся со скоординированной и срежиссированной кампанией по очернению Азербайджана”.

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— Отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету ПАСЕ и Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные последствия лежит на инициаторах этого недальновидного шага, — говорится в заявлении.

22 января Парламентскую ассамблею Совета Европы возглавил греческий политик Теодорос Русопулос.

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Источник: Європейська правда
Азербайджан, ПАСЕ
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