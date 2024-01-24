B-21 Raider: что известно о стратегическом бомбардировщике и его технических характеристиках

Американская корпорация Northrop Grumman получила контракт на начало производства стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

Что известно о стратегическом бомбардировщике шестого поколения B-21, какие у него особенности и технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

B-21 Raider: что известно о производстве стратегических бомбардировщиков

Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на производство первой партии самолетов B-21 Raider — стратегических бомбардировщиков шестого поколения. Детали контракта, количество и сроки выпуска самолетов не раскрываются.

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Бомбардировщик был спроектирован корпорацией Northrop Grumman с учетом многолетнего опыта. Благодаря открытой архитектуре и применению облачных технологий B-21 Raider был создан для бесперебойного включения обновлений программного обеспечения и новых возможностей.

По данным ВВС США, 10 ноября 2023 года B-21 Raider совершил первый испытательный полет. В начале декабря 2023 года Пентагон официально представил новый бомбардировщик B-21 Raider. Это произошло во время презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. После этого бомбардировщик отправился на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, где в испытательном центре Air Force Test Center проходили его летные испытания.

B-21 Raider: особенности и назначение бомбардировщика

B-21 Raider имеет стандарты для технологий шестого поколения. Снаружи стелс следующего поколения и усовершенствованные процессы с низким уровнем наблюдения сделают самолет более легким и менее дорогим в обслуживании, чем предыдущие системы.

Внутри открытая архитектура B-21 обеспечит возможность быстрого обновления: от включения нового оружия до обновления программного обеспечения благодаря расширенным сетевым возможностям и успешной миграции в облачную среду. То есть благодаря этим инновациям B-21 сможет противостоять угрозам, которые будут развиваться в течение следующих десятилетий.

B-21 — это один из трех приоритетных проектов командования Воздушных сил США вместе с многоцелевым самолетом-танкером KC-46 Pegasus и истребителем F-35A.

Raider B-21 является основой будущей авиации США. Он обеспечит новую эру возможностей и гибкости благодаря усовершенствованной интеграции датчиков, данных и оружия. Новый B-21 будет малозаметным бомбардировщиком двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

В-21 создан по схеме летающее крыло. По своей форме он напоминает стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США. Он заменит бомбардировщики B-1B Lancer, которые считаются менее эффективными в условиях современных угроз, а также разработанные Northrop Grumman B-2 Spirit.

B-21 обеспечит ВВС гибкость полезной нагрузки, большую дальность и высокую живучесть. Самолет сможет пробить самую жесткую оборону для точных ударов в любой точке мира.

Корпорация Northrop Grumman использует гибкие средства разработки программного обеспечения и цифровые инженерные инструменты, чтобы уменьшить производственные риски и ввести современные практики поддержки для программы B-21.

Технические характеристики и цена B-21 Raider

B-21 Raider — это первый в мире самолет шестого поколения.

Планируется, что он будет способен нести 8 крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или 8 ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн.

Также известно, что B-21 Raider имеет значительную бомбовую нагрузку и малозаметность. Тем не менее детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн.

Фото: Northrop Grumman

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