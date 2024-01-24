Дания выделяет более $13 млн на укрепление киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Дания профинансирует проекты по киберзащите Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.
Стоимость новой партии помощи обойдется нашим союзникам в Копенгагене в 91 млн датский крон (более $13 млн).
Об этом сообщили в Минобороны Дании.
— Кибератаки являются неотъемлемой частью этой войны России, Москва пытается ослабить способность Украины защитить себя, используя кибератаки, — указано в сообщении.
Отметим, что Дания присоединилась к ІТ-коалиции, которую инициировали Эстония и Люксембург с целью усилить способность IT-специалистов Украины по обнаружению хакерских атак врага и защиты от них.
Напомним, в СБУ предупреждают о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, которая носит все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.
В тексте писем содержатся предложения украинцам перейти на сторону врага, начать сотрудничать с российскими спецслужбами за материальное вознаграждение.