Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики
Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО.

Об этом Виктор Орбан сказал Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре.

Орбан заверил генсека, что призывает парламент завершить ратификацию “при первой же возможности”.

Сейчас смотрят

– Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности, – написал он в своем Twitter.

Столтенберг, в свою очередь, назвал разговор с Орбаном “хорошим” и приветствовал “четкую поддержку премьер-министра и его правительства относительно членства Швеции в НАТО”.

– Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент (Венгрии, — Ред.) снова соберется, – отметил генсек в своем Twitter.

Швеция — НАТО

23 января Великое национальное собрание Турции после четырехчасовых дебатов ратифицировало вступление Швеции в НАТО — почти через два года после подачи заявки из Стокгольма.

Из 346 турецких депутатов 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 — против, остальные воздержались.

Противники вступления Швеции в НАТО использовали аргументы о том, что в Стокгольме якобы не раз публично сжигали Коран.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

А сторонники расширения Военного блока заявили, что Швеция активно способствует присоединению Турции к ЕС, а также радикально борется с терроризмом внутри своей страны.

Читайте также
Швеция не исключает передачу самолетов Gripen Украине, но есть нюанс — глава МИД
винищувач jas 39 gripen

Йенс Столтенберг, Віктор Орбан, НАТО, Швеция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Турция ратифицировала вхождение Швеции в состав НАТО
Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО
Обстрел Киева, Харькова, Павлограда и Рамштайн-18: главные новости 23 января
Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО
Столтенберг назвал условия, при которых Россия не рискнет напасть на страны НАТО
Єнс Столтенберг
На этой неделе стартуют самые масштабные учения НАТО за последние десятилетия: что известно
армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО
Для союзников и Украины: НАТО заключило контракты на боеприпасы на $1,2 млрд
Єнс Столтенберг

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь