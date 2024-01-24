Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО

Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО.

Об этом Виктор Орбан сказал Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре.

Орбан заверил генсека, что призывает парламент завершить ратификацию “при первой же возможности”.

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– Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности, – написал он в своем Twitter.

Столтенберг, в свою очередь, назвал разговор с Орбаном “хорошим” и приветствовал “четкую поддержку премьер-министра и его правительства относительно членства Швеции в НАТО”.

– Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент (Венгрии, — Ред.) снова соберется, – отметил генсек в своем Twitter.

Швеция — НАТО

23 января Великое национальное собрание Турции после четырехчасовых дебатов ратифицировало вступление Швеции в НАТО — почти через два года после подачи заявки из Стокгольма.

Из 346 турецких депутатов 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 — против, остальные воздержались.

Противники вступления Швеции в НАТО использовали аргументы о том, что в Стокгольме якобы не раз публично сжигали Коран.

А сторонники расширения Военного блока заявили, что Швеция активно способствует присоединению Турции к ЕС, а также радикально борется с терроризмом внутри своей страны.

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