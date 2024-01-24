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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Турция ратифицировала вхождение Швеции в состав НАТО

Турция ратифицировала вхождение Швеции в состав НАТО

23 января Большое национальное собрание Турции после четырехчасовых дебатов ратифицировало вступление Швеции в НАТО — спустя почти два года после подачи заявки из Стокгольма.

Об этом сообщает турецкое агентство АА.

Из 346 турецких депутатов 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 — против, остальные воздержались.

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Противники вступления Швеции в НАТО использовали аргументы о том, что в Стокгольме якобы не раз публично сжигали Коран.

А сторонники расширения Альянса выступили с заявлениями, что Швеция активно способствует присоединению Турции к ЕС, а также радикально борется с терроризмом внутри своей страны.

Инициатива Швеции по вступлению в состав НАТО

После вторжения России на Украину 24 февраля 2022 года Швеция и Финляндия активизировали своё сотрудничество с НАТО.
18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в Альянс.

5 июля подписан протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Согласно протоколу Альянса, Швеция может стать членом НАТО после того, как все государства-члены ратифицируют протокол о вступлении Швеции в НАТО и уведомят об этом правительство США, являющихся депозитарием Вашингтонского договора 1949 года о создании НАТО.

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Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

По состоянию на 25 октября 2023 года, все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в НАТО.

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Туреччина, Швеция
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