В РФ будут конфисковывать имущество и активы граждан, осуждающих войну против Украины

В России придумали как сдержать и заставить замолчать антивоенную оппозицию.

22 января Госдума РФ обсуждала законопроект об аресте финансовых активов, включая имущество, у россиян, которые открыто критикуют российскую армию и “специальную военную операцию”.

Об этом сообщается в сводке разведки Британии за 24 января.

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– За последний месяц ряд известных российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны, – говорится в сообщении.

Закон об “иноагентах”

В разведке напомнили о принятых в 2022 году поправках к российскому закону “об иностранных агентах”, который уже давно используется для репрессий против оппонентов кремлевского режима.

По данным российского мониторингового агентства по правам человека ОВД-инфо, в 2023 году 217 человек и организаций были признаны “иностранными агентами”. По состоянию на 3 ноября 2023 года, по данным Министерства юстиции России, общий список “иностранных агентов” составлял 707 человек.

Этот недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, имеет целью полностью ограничить критику войны, отмечают в британской разведке.

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