Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики
Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В РФ будут конфисковывать имущество и активы граждан, осуждающих войну против Украины

В РФ будут конфисковывать имущество и активы граждан, осуждающих войну против Украины
Фото: Getty Images

В России придумали как сдержать и заставить замолчать антивоенную оппозицию.

22 января Госдума РФ обсуждала законопроект об аресте финансовых активов, включая имущество, у россиян, которые открыто критикуют российскую армию и “специальную военную операцию”.

Об этом сообщается в сводке разведки Британии за 24 января.

Сейчас смотрят

– За последний месяц ряд известных российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны, – говорится в сообщении.

Закон об “иноагентах”

В разведке напомнили о принятых в 2022 году поправках к российскому закону “об иностранных агентах”, который уже давно используется для репрессий против оппонентов кремлевского режима.

По данным российского мониторингового агентства по правам человека ОВД-инфо, в 2023 году 217 человек и организаций были признаны “иностранными агентами”. По состоянию на 3 ноября 2023 года, по данным Министерства юстиции России, общий список “иностранных агентов” составлял 707 человек.

Этот недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, имеет целью полностью ограничить критику войны, отмечают в британской разведке.

Читайте также
РФ хочет прорвать украинскую оборону, против вражеских ДРГ создали контрдиверсионные резервы — Наев
воїни ЗСУ

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Британія, Война в Украине, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Словакия не будет блокировать евроинтеграцию Украины и €50 млрд от ЕС: итоги встречи Фицо и Шмыгаля
В РФ будут конфисковывать имущество и активы граждан, осуждающих войну против Украины
Атака на центр космической гидрометеорологии РФ: в ГУР сообщили об уничтожении 280 серверов
Кібератака на центр космічної гідрометеорології РФ
Производит Ониксы и КАБ: подозрение получил гендиректор крупнейшей ракетной корпорации РФ
СБУ
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня 2024
Россия завезла на ВОТ наемников из Малайзии — ЦНС
російські окупанти

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь