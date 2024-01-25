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Юлия Захарченко, редактор ленты

Не все друзья Украины считают Путина злом — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Не все друзья Украины считают российского диктатора Владимира Путина злом. Это одна из концептуальных проблем. Вторая — это линия о том, что Россия не должна выиграть полномасштабную войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, некоторые друзья Украины по-прежнему считают Путина лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться.

— Но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел. Если вы считаете, что Путин — лидер, который совершил серьезную ошибку, тогда предлагаете одну стратегию и одну линию лечения, — утверждает глава МИД Украины.

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Другая стратегия

Однако Кулеба отметил, если лидеры стран считают его злом, которое должно прекратить влияние в мировых делах, тогда это другая стратегия. По его словам, Украина помнит все попытки договориться, перезагрузить отношения, умиротворить, привлечь к сотрудничеству, но безуспешно.

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— Второй концептуальный вопрос — это линия на то, что Россия не должна выиграть эту войну. Мы с первого дня говорили, что правильнее было бы сказать, что Украина должна выиграть эту войну. Это две разные стратегии, — считает министр иностранных дел.

По его мнению, договориться с Путиным невозможно, поэтому стратегия должна быть очень простой. Он предлагает российского диктатора военным, политическим и экономическим путем поставить в ситуацию, когда тот сам пойдет на вариант сохранения лица.

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Источник: Foreign Affairs

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Война в Украине, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Росія
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