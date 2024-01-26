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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Где расположен Техас, что известно о штате и его населении

кордон Мексики і Техасу, Техас, конфлікт в Техасі
Фото: Getty Images

Техас — один из штатов в США. Где находится Техас и какое имеет расположение на карте мира — читайте в нашем материале подробнее о расположении Техаса и численности населения.

Техас: где находится и численность населения

Техас второй по численности населения и второй по площади штат США и самый большой среди континентальных штатов.

Географически он расположен в южно-центральной части страны.

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Техас граничит с мексиканскими штатами Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон, и Тамаулипас на юге и с американскими штатами Нью-Мексико на западе, Оклахомой на севере, Арканзасом на северо-востоке, и Луизианой на востоке.

Площадь Техаса — 696 200 км², это на 10% больше, чем площадь Франции, и почти вдвое больше, чем площадь Германии или Японии.

Население этого штата быстро растет из-за стремительного наплыва мигрантов.

По данным на 2020 год, в Техасе было зарегистрировано 29,1 млн жителей.

Где расположен Техас на карте мира

Юго-восточное побережье Техаса омывается водами Мексиканского залива.

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Техас на карті

Карта: Факты ICTV

По юго-западной границе штата проходит граница Соединенных Штатов Америки и Мексики.

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США, Техас
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