Где расположен Техас, что известно о штате и его населении
Техас — один из штатов в США. Где находится Техас и какое имеет расположение на карте мира — читайте в нашем материале подробнее о расположении Техаса и численности населения.
Техас: где находится и численность населения
Техас второй по численности населения и второй по площади штат США и самый большой среди континентальных штатов.
Географически он расположен в южно-центральной части страны.
Техас граничит с мексиканскими штатами Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон, и Тамаулипас на юге и с американскими штатами Нью-Мексико на западе, Оклахомой на севере, Арканзасом на северо-востоке, и Луизианой на востоке.
Площадь Техаса — 696 200 км², это на 10% больше, чем площадь Франции, и почти вдвое больше, чем площадь Германии или Японии.
Население этого штата быстро растет из-за стремительного наплыва мигрантов.
По данным на 2020 год, в Техасе было зарегистрировано 29,1 млн жителей.
Где расположен Техас на карте мира
Юго-восточное побережье Техаса омывается водами Мексиканского залива.
По юго-западной границе штата проходит граница Соединенных Штатов Америки и Мексики.