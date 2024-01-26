В Госдепе США назвали стратегию победы Украины в войне

Украина в 2024 году будет иметь лучшие позиции для победы в войне благодаря помощи Соединенных Штатов и Евросоюза.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в своем выступлении в аналитическом центре German Marshall Fund в Вашингтоне.

Он напомнил слова президента Джозефа Байдена, что США помогут Украине победить. И именно это является стратегической целью Америки. Для этого нужно принятие Соединенными Штатами финансовой помощи и принятие решения ЕС о выделении Украине 50 млрд евро. Лидеры ЕС должны рассмотреть этот вопрос на саммите на следующей неделе.

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Что касается американской помощи, то есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается лишь когда именно лидеры будут готовы провести голосование.

В США верят, что к концу 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего.

Стратегия победы Украины — наступательная

О’Брайен отметил, что Россия будет продолжать свою войну, пока не увидит результатов выборов президента США в ноябре. Поэтому ближайшие месяцы войны будут напряженными.

О’Брайен также отметил мощную поддержку Украины со стороны международной коалиции, хотя Киев самостоятельно финансирует две трети военных потребностей.

Стратегия военной кампании 2024 года является наступательной и будет опираться на то, что было сделано в 2023 году: успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины.

Джеймс О’Брайен также отметил, что экономика Украины в 2023 году росла и ожидает такой же динамики в этом году — рост в пределах 5%.

Альтернативные сценарии для Украины

На случай, если помощь Украине в Конгрессе не проголосуют, Джеймс О’Брайен отметил, что не будет говорить возможный план Б.

Он все же верит, что голосование таки состоится. Ведь все осознают важность срочного принятия решений.

Ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Россия потерпела неудачу в своих планах и уже не сможет захватить Киев. Война сейчас складывается не в пользу России.

Источник : Голос Америки

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