В Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior жены президента

В Южной Корее разгорелся скандал вокруг первой леди Ким Кэон Хи, которая якобы получила в подарок дорогую сумку от бренда Dior и таким образом нарушила местное законодательство о незаконном вознаграждении.

Это ставит под угрозу карьерные амбиции президента Юн Сок Йоля и перспективы его партии на выборах, запланированных на апрель 2024 года.

Что произошло

В прошлом году на YouTube-канале Голос Сеула было обнародовано видео, где мужчина по имени Чой Дже Йон подарил первой леди Южной Кореи сумку Christian Dior. Эти кадры он сделал тайно с помощью встроенной в часы видеокамеры.

Сейчас смотрят

На видео можно увидеть, как Чой зашел в магазин, чтобы приобрести сумку из телячьей кожи. На чеке указана ее стоимость — 3 млн вон (около $2,2 тыс.). Затем Чой пришел в компанию Covana Contents, которая принадлежит первой леди.

Там Чой встретился с Ким Кеон Хи, которая спросила его, почему он продолжает приносить ей вещи. Местные издания утверждают, что якобы сумка была подарена первой леди в сентябре 2022 года.

На кадрах не видно, как Ким приняла подарок. Однако местная газета со ссылкой на администрацию президента подтвердила получение сумки. Там заявили, что она якобы используется и хранится как собственность правительства.

Что известно о скандале

Скандал с участием первой леди Южной Кореи вспыхнул всего за три месяца до парламентских выборов. Политические конкуренты президента Йоля и его партии пытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы навредить рейтингам.

Южнокорейское законодательство запрещает государственным чиновникам или супругам принимать подарки на сумму более одного миллиона вон за раз или на три млн вон по итогам финансового года.

Источник : BBC

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.