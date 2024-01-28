Базу США в Иордании атаковали дроны: трое военных погибли, еще 20 пострадали
В ночь на 28 января на военную базу США в Иордании поблизости с границей с Сирией произошла атака ударных дронов.
Трое американских военных погибли, еще два десятка пострадали.
Это стало первым случаем гибели солдат Соединенных Штатов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке, инициированного террористической группировкой ХАМАС.
Трагический инцидент подтвердили в Белом доме в Вашингтоне.
— Трое американских военнослужащих, которых мы потеряли, были патриотами в наивысшем понимании. Не сомневайтесь — мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и способ, которые выберем сами, — сказал президент Джо Байден.
Напомним, США и Ирак вскоре начнут переговоры о будущем американского военного присутствия на иракской территории.
Фото: Defense Update