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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Базу США в Иордании атаковали дроны: трое военных погибли, еще 20 пострадали

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В ночь на 28 января на военную базу США в Иордании поблизости с границей с Сирией произошла атака ударных дронов.

Трое американских военных погибли, еще два десятка пострадали.

Это стало первым случаем гибели солдат Соединенных Штатов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке, инициированного террористической группировкой ХАМАС.

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Трагический инцидент подтвердили в Белом доме в Вашингтоне.

— Трое американских военнослужащих, которых мы потеряли, были патриотами в наивысшем понимании. Не сомневайтесь — мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и способ, которые выберем сами, — сказал президент Джо Байден.

Напомним, США и Ирак вскоре начнут переговоры о будущем американского военного присутствия на иракской территории.

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Базу США в Иордании атаковали дроны: трое военных погибли, еще 20 пострадали

Фото: Defense Update

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Источник: CNN
Война в Израиле, Дрони, Йорданія
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