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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Индия отказывается от оружия РФ, но сохранит тесные отношения — Reuters

Індія
Фото: Unsplash

Индия планирует отказаться от своего крупнейшего поставщика оружия — России, после того как ее способность поставлять боеприпасы и запчасти была ограничена из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают журналисты, Индия должна действовать осторожно, чтобы не подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставляла 65% оружия, закупленного Индией на сумму более 60 миллиардов долларов, но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.

— Мы вряд ли подпишем какое-либо крупное военное соглашение с Россией. Это была бы красная линия для Вашингтона, — сказал эксперт исследовательского центра New Delhi Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Министерства иностранных дел и обороны Индии и России не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Сотрудничество Индии и США

Индия планирует потратить почти 100 миллиардов долларов на оборонные заказы в течение следующего десятилетия, заявил ее министр обороны.

В прошлом году Индия и Соединенные Штаты подписали соглашение по General Electric, открывающее новую вкладку производить в Индии двигатели для питания своих истребителей, что является первой такой уступкой США не-союзнику.

Они также планируют ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в различных областях, начиная от воздушных боев и заканчивая разведкой.

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Индия отказывается от оружия РФ, но сохранит тесные отношения — Reuters

Індія, Зброя, Росія
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