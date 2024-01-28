Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сотрудников обвиняют в сотрудничестве с ХАМАСом: 9 стран приостановили финансирование ООН UNRWA

Єрусалим Ізраїль
Фото: Getty Images

На сегодняшний день девять стран-доноров приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).

Как сообщает Радио Свобода, 26 января США применили эту меру. К Штатам присоединились также Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада.

Страны заявили, что не будут выделять средства UNRWA до получения результатов расследования возможной причастности сотрудников агентства ООН к нападению террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Сейчас смотрят

ООН призывает не прекращать финансирование UNRWA

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал серьезность выдвинутых в адрес UNRWA подозрений, но призвал международное сообщество обеспечить продолжение гуманитарной работы агентства, оказывающего помощь людям в секторе Газа.

Он предупредил, что из-за нехватки финансирования UNRWA будет вынуждено сократить помощь более чем двум миллионам палестинцев в Газе уже в феврале.

сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі

Сектор Гази. Фото: Getty Images

Гутерриш отметил, что сейчас в Газе серьезный гуманитарный кризис. По его словам четверть населения там умирает от голода, поскольку боевые действия и израильские ограничения препятствуют доставке гуманитарной помощи на эту территорию.

Что этому предшествовало

Как сообщает The Guardian, агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) начало расследование в отношении нескольких сотрудников, которых обвиняют в участии в нападении террористов ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

– Власти Израиля предоставили UNRWA информацию о вероятной причастности нескольких сотрудников UNRWA к ужасным нападениям на Израиль 7 октября, – заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаццарини.

Он добавил, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь было принято решение немедленно разорвать контракты с этими сотрудниками и начать расследование, дабы “безотлагательно установить истину”.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Ізраїль 7 жовтня 2023.

Прорив терористів ХАМАСу на територію Ізраїлю, 7 жовтня 2023 р. Фото: Getty Images

Государственный департамент США заявил, что не будет предоставлять дополнительного финансирования агентству, пока обвинения не будут рассмотрены.

– Вашингтон чрезвычайно обеспокоен утверждениями о том, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к террористической атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября, – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Лаццарини не раскрыл ни количество сотрудников, вероятно причастных к нападениям, ни характер их предполагаемого участия.

В то же время он сказал, что “любой сотрудник UNRWA, который участвовал в террористических актах”, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование.

Читайте также
Почему России выгодна война в Израиле – ответы эксперта
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль

Война в Израиле, Госсдеп США, ООН, Сектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США думают над уменьшением поставок оружия в Израиль для влияния на операцию в Газе — NBC
Білий дім США
Базу США в Иордании атаковали дроны: трое военных погибли, еще 20 пострадали
бпла
Британия предложила план прекращения войны между Израилем и ХАМАСом — FT
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
В Госдепе США назвали стратегию победы Украины в войне
держдеп сша Джеймс О'Браєн
Самолеты РФ являются законной целью для ВСУ: Украина в ООН сделала заявление относительно падения Ил-76
Сотрудников обвиняют в сотрудничестве с ХАМАСом: 9 стран приостановили финансирование ООН UNRWA

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь