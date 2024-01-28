Сотрудников обвиняют в сотрудничестве с ХАМАСом: 9 стран приостановили финансирование ООН UNRWA

На сегодняшний день девять стран-доноров приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).

Как сообщает Радио Свобода, 26 января США применили эту меру. К Штатам присоединились также Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада.

Страны заявили, что не будут выделять средства UNRWA до получения результатов расследования возможной причастности сотрудников агентства ООН к нападению террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

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Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал серьезность выдвинутых в адрес UNRWA подозрений, но призвал международное сообщество обеспечить продолжение гуманитарной работы агентства, оказывающего помощь людям в секторе Газа.

Он предупредил, что из-за нехватки финансирования UNRWA будет вынуждено сократить помощь более чем двум миллионам палестинцев в Газе уже в феврале.

Гутерриш отметил, что сейчас в Газе серьезный гуманитарный кризис. По его словам четверть населения там умирает от голода, поскольку боевые действия и израильские ограничения препятствуют доставке гуманитарной помощи на эту территорию.

Что этому предшествовало

Как сообщает The Guardian, агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) начало расследование в отношении нескольких сотрудников, которых обвиняют в участии в нападении террористов ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

– Власти Израиля предоставили UNRWA информацию о вероятной причастности нескольких сотрудников UNRWA к ужасным нападениям на Израиль 7 октября, – заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаццарини.

Он добавил, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь было принято решение немедленно разорвать контракты с этими сотрудниками и начать расследование, дабы “безотлагательно установить истину”.

Государственный департамент США заявил, что не будет предоставлять дополнительного финансирования агентству, пока обвинения не будут рассмотрены.

– Вашингтон чрезвычайно обеспокоен утверждениями о том, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к террористической атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября, – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Лаццарини не раскрыл ни количество сотрудников, вероятно причастных к нападениям, ни характер их предполагаемого участия.

В то же время он сказал, что “любой сотрудник UNRWA, который участвовал в террористических актах”, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование.

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