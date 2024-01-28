США думают над уменьшением поставок оружия в Израиль для влияния на операцию в Газе — NBC

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность использования продажи оружия Израилю в качестве рычага давления, чтобы убедить правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху прислушаться к давним призывам Вашингтона сократить масштабы военного наступления в секторе Газа.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех действующих американских чиновников и одного бывшего.

Как пишет издание, по указанию Белого дома Пентагон изучает, какое оружие, запрошенное Израилем, может быть использовано в качестве рычага давления, сообщили источники. По их словам, никаких решений принято не было.

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По данным источников, израильские чиновники продолжают просить администрацию о предоставлении большего количества оружия, включая крупные авиабомбы, боеприпасы и средства ПВО.

Источники также утверждают, что после того, как несколько недель продолжались частные просьбы администрации, которые принесли меньше результатов, чем хотелось бы Белому дому, США рассматривают возможность замедления или приостановки поставок в надежде, что это заставит израильтян принять меры, например, открыть гуманитарные коридоры, чтобы предоставить больше помощи палестинскому гражданскому населению.

Среди оружия, которое США обсуждали в качестве рычага воздействия, — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и комплекты для модификации авиабомб JDAM, которые представляют собой инструменты наведения, превращающие обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, сказали чиновники. По словам чиновников, Белый дом, скорее всего, продолжит предоставлять другие комплекты для переоборудования, которые делают израильские боеприпасы более точными.

Издание, со ссылкой на источники, указывает, что США не собираются замедлять поставки систем противовоздушной обороны, хотя такая идея рассматривалась. Также речь не идет о других систем, способных защитить израильское гражданское население и инфраструктуру от нападения. В своем обзоре того, что может быть отложено или задержано, администрация сосредоточилась на наступательной военной технике.

По словам чиновников Белого дома, они также обсуждают возможность предложить израильскому правительству больше оружия, о котором оно просило, в качестве стимула для принятия некоторых мер, о которых просили США.

Источники указывают, что эти усилия предпринимаются после того, как в течение нескольких недель президент Джо Байден и его команда по национальной безопасности не смогли убедить Нетаньяху и других израильских чиновников кардинально изменить тактику в Газе и предпринять больше шагов для минимизации жертв среди гражданского населения. Это знаменует потенциальный сдвиг в подходе Джо Байдена, который выходит за рамки риторического давления, в основном закулисного, и переходит к ощутимым изменениям в политике, направленным на то, чтобы заставить Израиль действовать.

Некоторые демократы в Конгрессе США призывают администрацию сделать больше для давления на Нетаньяху и других израильских чиновников, отмечает издание.

При этом представитель Совета национальной безопасности защитил позицию администрации в отношении конфликта.

— Как ясно дал понять президент, он считает, что подход, которого он придерживается, является более эффективным. Израиль имеет право и обязан защищать себя от угрозы ХАМАС, соблюдая при этом международное гуманитарное право и защищая жизни гражданского населения, и мы по-прежнему готовы поддерживать Израиль в его борьбе с ХАМАС, — говорится в заявлении неназванного представителя Белого дома.

По словам источников NBC News, высокопоставленные чиновники администрации Байдена по-прежнему недовольны тем, что Израиль часто игнорирует их призывы проявлять больше заботы о минимизации ущерба для палестинского гражданского населения, приводя в качестве последнего примера ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе. Это разочарование недавно усилилось и в Пентагоне, в то время как Байден и другие чиновники Белого дома уже давно в частном порядке недовольны тем, как Нетаньяху ведет войну.

Сам же Байден уже несколько недель говорит, что делает все возможное, чтобы заставить Израиль изменить свою военную тактику.

— Я спокойно работаю с израильским правительством, чтобы заставить его сократить и значительно вывести войска из Газы. Я использую для этого все, что в моих силах, — сказал Байден 8 января, когда его встретили демонстранты, призывающие к прекращению огня.

Представители Белого дома утверждают, что Байден добился определенного успеха, хотя и признают, что израильские правительственные чиновники все еще не зашли так далеко, как хотелось бы президенту.

Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно, выразил разочарование в израильских чиновниках.

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