Анастасия Кожушко, редактор ленты
Погибли 14 человек: на востоке Африки перевернулось пассажирское судно
На востоке Африки в Руанде перевернулось пассажирское судно. По меньшей мере 14 человек погибли, еще один человек считается пропавшим без вести.
Об этом пишет издание Синьхуа.
Что известно о трагедии в Руанде
Как сообщают местные власти, авария произошла в округе Рвамагана вечером 26 января.
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Предварительно известно, что судно с 46 пассажирами перевернулось от сильного ветра.
На борту находились преимущественно фермеры, которые возвращались после сбора урожая в округе Нгома.
Что известно о погибших и пострадавших
Спасатели достали из воды 31-го пострадавшего. Также были найдены тела 14 погибших. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести.
Отмечается, что судно было перегружено, в частности сельскохозяйственной продукцией — кукурузой и бобовыми.
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