Погибли 14 человек: на востоке Африки перевернулось пассажирское судно

На востоке Африки в Руанде перевернулось пассажирское судно. По меньшей мере 14 человек погибли, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом пишет издание Синьхуа.

Что известно о трагедии в Руанде

Как сообщают местные власти, авария произошла в округе Рвамагана вечером 26 января.

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Предварительно известно, что судно с 46 пассажирами перевернулось от сильного ветра.

На борту находились преимущественно фермеры, которые возвращались после сбора урожая в округе Нгома.

Что известно о погибших и пострадавших

Спасатели достали из воды 31-го пострадавшего. Также были найдены тела 14 погибших. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести.

Отмечается, что судно было перегружено, в частности сельскохозяйственной продукцией — кукурузой и бобовыми.

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