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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на €122 млн: что в него войдет

Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на €122 млн: что в него войдет
Фото: Pixabay

В Нидерландах согласовали новый пакет помощи для Украины стоимостью в €122 млн, который будет передан в ближайшее время.

Из них €87 млн будет направлено на закупку артиллерийских снарядов для Сил обороны на фронте, €25 млн — на закупку вооружения через Международный фонд Украины (IFU), и еще €10 млн на усиление кибербезопасности украинских государственных ведомств.

Об этом сообщили на сайте правительства Нидерландов, ссылаясь на министра обороны Кайсу Оллонгрен.

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Фонд IFU — инициатива Дании и Великобритании, запущенная в 2022 году. Через фонд оборонное оборудование закупается непосредственно в промышленности, поэтому быстрее попадает в Украину и бюджет используется оптимально.

Ранее стало известно, что Нидерланды официально присоединились к IT-коалиции, которая была инициирована Эстонией и Люксембургом, с целью реализации проектов кибербезопасности ВСУ и Минобороны Украины.

Напомним, крупнейший концерн по производству бронетехники и вооружений Rheinmetall намерен в рекордно короткий срок построить в Германии завод по производству снарядов.

Боеприпасы прямо с конвейера будут оперативно поставляться в страны-партнеры, в том числе и Украину.

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