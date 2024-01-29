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Германия планирует обсудить военную помощь Украине на саммите ЕС 1 февраля — спикер ФРГ

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

На специальном саммите Европейского Союза, который запланирован на 1 февраля, правительство Германии планирует обсудить военную помощь Украине на 2024 год и в более долгосрочной перспективе.

Об этом заявил спикер Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт во время брифинга с журналистами 29 января. По его словам, ФРГ хочет поощрить другие страны увеличить взносы для поддержки Украины.

Помощь Украине — что обсудят на саммите ЕС

Спикер обратил внимание, что во многих государствах ЕС звучат заявления о готовности помогать Украине, но на самом деле это становится все сложнее. Например, в США поддержка официального Киева зависит от внутриполитической дискуссии.

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— Мы видим, что это (война России против Украины, — Ред.) может продолжаться некоторое время. Мы должны создать условия, чтобы обеспечить нашу помощь в длительной перспективе, предоставить возможности Украине сопротивляться агрессору и отбросить врага, — подчеркнул Гебештрайт.

В частности, правительство Германии планирует выделить из бюджета на 2024 год около €7,4 млрд на военную помощь Украине. По словам спикера, это даст возможность передать больше вооружения, но эта сумма — это более половины всего, что совместно предоставляют другие государства ЕС.

Гебештрайт отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял о том, что этого недостаточно, а также призвал другие страны оказать больше поддержки Украине. Именно эти вопросы будут обсуждать на саммите ЕС, запланированном 1 февраля.

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Источник: Укринформ
Європейський Союз, Война в Украине, Деньги, Німеччина, Олаф Шольц, Підтримка України, Саміт, Украина-ЕС, Україна-Росія
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