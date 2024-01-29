Сайт Global Fire Power опубликовал рейтинг армий мира 2024 года на основе текущей доступной огневой мощи. Подобные рейтинги GFP публикует ежегодно с 2016 года. О том, на каком месте оказалась Украина и что это значит, читайте в материале Фактов ICTV.

Рейтинг армий мира 2024: на каком месте Украина

В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ занимали в рейтинге GFP 25 строчку. В прошлом году рейтинг учел огневую мощь украинской армии, которую она нарастила благодаря западным союзникам, что подняло страну на 15 позицию. Однако в 2024 году мощь ВСУ понизили до 18 места среди 145 стран, которые оцениваются в рейтинге.

Сейчас смотрят

Индекс мощности, формула которого держится в секрете, в идеале должен стремиться к нулю. Показатель Украины составляет 0,2598.

Индексы других стран для примера:

США (1 место) – 0,0699;

Израиль (17 место) – 0,2596;

Германия (19 место) – 0,2847.

Рейтинг армий мира 2024 – лидеры

Бессменная четверка рейтинга армий мира 2024 года выглядит так:

США; Россия; Китай; Индия.

В 2024 году в пятерку лидеров вошла Южная Корея, подвинув Великобританию.

В топ-20 прирост огневой мощи в этом году также показали:

Япония – 7 место;

Турция – 8 место;

Иран – 14 место;

Израиль – 17 место;

Германия – 19 место;

Испания – 20 место.

Ослабление военной мощи, по версии GFP 2024 года, зафиксировано у таких стран из первой двадцатки:

Великобритания – 6 место;

Пакистан – 9 место;

Франция – 11 место;

Египет – 15 место;

Украина – 18 место.

– Наша уникальная формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам конкурировать с более крупными, менее развитыми державами, а для дальнейшего уточнения списка, который составляется ежегодно, применяются специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов, – говорится на сайте GFP.

Создатели рейтинга утверждают, что для оценки боевых возможностей страны используются более 60 отдельных факторов конкретной страны из открытых источников по категориям. Среди них, в том числе, количество воинских частей разных родов войск, финансовое положение страны, логистические, демографические и географические факторы. При этом ядерные потенциалы не учитываются.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.