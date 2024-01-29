Выборы президента в Финляндии: во второй тур проходят Стубб и Хаависто

Президентские выборы в Финляндии перешли в стадию второго тура после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в ходе воскресного голосования, за которым пристально следили, поскольку новый член НАТО столкнулся с российской угрозой.

Как отмечает финское информагентство Yle, два главных кандидата Александр Стубб и Пекка Хаависто — оба известные личности с сильным внешнеполитическим авторитетом — заняли два первых места в воскресенье. После подсчета 99,9 % голосов Стубб набрал 27,2 %, а Хаависто — 25,8 %, что позволило им перейти во второй тур, который состоится 11 февраля.

Смена популярного президента

Победитель выборов станет новым главой государства в Финляндии впервые за последние 12 лет, поскольку пользующийся огромной популярностью президент Саули Ниинистё отработал два срока и не имеет права баллотироваться снова.

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Сам же Ниинистё считается человеком, который несет наибольшую ответственность за вступление Финляндии в альянс НАТО, поэтому тому, кто займет президентский пост, предстоит заполнить большие пространства, считают обозреватели.

В то время как большинство европейских президентов занимают в основном церемониальные роли, финский президент определяет внешнюю политику и выступает в роли главнокомандующего. Это помогло Ниинистё стать известным во всем мире после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и закрепило его рейтинг одобрения, который превышает 90 процентов.

— Самым важным решением Саули Ниинистё на посту президента было вступление в НАТО. Его президентство будет вспоминаться спустя десятилетия, — написал в текущем номере финского журнала Helsingin Sanomat политический журналист в отставке Унто Хямяляйнен.

По словам аналитиков, будущий президент не только будет сравниваться с Ниинистё, но и должен будет развить его наследие. Прежде всего, это будет управление интеграцией Финляндии в НАТО на фоне опасений по поводу возможной российской агрессии и эскалации напряженности в регионе Балтийского моря.

— Ожидания от преемника довольно высоки, — говорит Юхана Аунеслуома, профессор политической истории в Университете Хельсинки.

Напряжение между Финляндией и РФ

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1336 км, а также историю противостояния. На протяжении веков соседи вели многочисленные войны, и у финнов сильны воспоминания о Зимней войне 1939 года и Второй мировой войне, когда их страна сражалась с Советским Союзом и теряла территории. Учитывая, что война России против Украины продолжается, а финские чиновники обвиняют Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, аналитики говорят, что безопасность — главный вопрос, который волнует избирателей.

Именно поэтому, по их словам, избиратели ищут президента с максимально возможным опытом во внешней политике, что и отразил пул кандидатов.

Хаависто выдвигает свою третью кандидатуру на пост президента, проиграв Ниинистё на последних двух выборах. Будучи основателем левоцентристской партии Зеленые, Хаависто впервые баллотировался в парламент в 1987 году и с тех пор был одним из основных участников финской политики, работая в качестве законодателя, сотрудника ООН и занимая несколько государственных постов. В последнее время он занимал пост министра иностранных дел Финляндии с 2019 по 2023 год.

В свою очередь, Стубб, видный представитель правого центра, также является бывшим министром иностранных дел и бывшим премьер-министром. Он ушел из финской политики в 2017 году и поклялся не возвращаться, но заявил, что вторжение России в Украину заставило его передумать.

Оба кандидата сходятся во мнениях по большинству вопросов внешней политики, включая членство в НАТО, охрану границы страны с Россией и то, как вести себя с Москвой.

Борьба за электорат

По мнению аналитиков, это делает различия в их личностях еще более важными для избирателей. Прошлым летом, когда предвыборный сезон был в самом разгаре, кандидаты объехали Финляндию, встречаясь с избирателями в школах, на заправочных станциях, в торговых центрах и на рынках. Стубб, триатлет состязания Ironman, часто выступал на спортивных мероприятиях. Хаависто взял себе сценический псевдоним DJ Pexi и крутил пластинки на студенческих мероприятиях, чтобы привлечь внимание молодых избирателей.

Финляндия сталкивается с рядом внутренних проблем — неудовлетворительная экономика, стареющее население, напряженность на рынке труда и раздувающийся государственный долг, — которые находятся в компетенции премьер-министра. Но это не значит, что президента не попросят возглавить страну или принять участие в решении внутренних вопросов, считают аналитики.

— Граждане хотят лидерства в области ценностей. В Финляндии постоянно возникает дилемма, где заканчивается исполнительная власть президента, — говорит Йоханна Вуорелма, научный сотрудник Центра европейских исследований Хельсинкского университета.

В ходе кампании и Хаависто, и Стубб выступали в качестве объединителей, скорее всего, из-за ожиданий, что выборы перейдут во второй тур.

По мере того, как подводились итоги первого тура, оба кандидата склонялись к идее ценностей.

Говоря о своем конкуренте, Стубб признал, что “наши взгляды схожи”. Но финны ищут “президента для новой эпохи”, сказал он государственной телекомпании Yle, и будут голосовать, основываясь на опыте кандидатов, а также на том, “какие ценности они хотят, чтобы представлял их президент”.

— Конкурс по настоящему начинается сейчас. В следующие 13 дней мы будем работать как сумасшедшие, мы будем работать скромно, и будем уважать нашего соперника, — сказал он.

Хаависто предположил, что позиции кандидатов могут разойтись, сказав Yle, что “различия между кандидатами выйдут наружу”, и заявил, что “полным ходом идет ко второму туру”.

Избиратели “будут смотреть не на политику партии”, а на то, “кто сможет вести Финляндию твердой и надежной рукой”, сказал он.

Явка избирателей в Финляндии, стране с населением 5,6 млн человек, на президентских выборах обычно составляет около или более 70 процентов, и воскресный опрос не изменился. Почти 75 процентов финнов проголосовали в первом туре, по данным Yle.

Источники: Yle, NYT

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