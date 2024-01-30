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Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине

Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Если Соединенные Штаты Америки перестанут помогать Украине финансами и военной техникой, тогда это будет как автогол исторического масштаба.

Об этом заявил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в интервью иностранным журналистам.

Мастерство украинских военных

Он обратил внимание, что за время полномасштабной войны в Украине ликвидировано или ранено около 315 тыс. российских военных, уничтожено около двух третей довоенных танков оккупантов. В то же время разрушена программа диктатора Владимира Путина, которую считали военно модернизированной.

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— Все это является прямым результатом доблести и мастерства украинских воинов, подкрепленных поддержкой Запада, — считает директор ЦРУ.

По его мнению, этот год станет тяжелым для Украины испытанием на выносливость на поле боя, последствия которого будут выходить далеко за пределы страны.

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На что делает ставку Путин

Путин восстанавливает российский оборонно-промышленный комплекс благодаря компонентам из Китая, боеприпасам из Ирана и Северной Кореи, однако все же делает ставку на завоевание Украины и истощение Запада, убежден директор ЦРУ.

Какой же ключ к успеху

Он отметил, что ключ к успеху — это сохранение западной помощи Украине, а менее 5% от американского оборонного бюджета — это небольшая инвестиция, которая имеет геополитическую выгоду для США и заметную прибыль для собственной промышленности.

По мнению директора ЦРУ, если Украина стабильно будет иметь оружие, тогда это сделает страну сильнее и в более выгодной позиции, когда появится возможность для возможных серьезных переговоров.

— Это шанс обеспечить долгосрочную победу для Украины и стратегический проигрыш для России. Украина могла бы защитить свой суверенитет и отстроиться, тогда как Россия имела бы дело с долговременными потерями в результате глупости Путина, — отметил Уильям Бернс.

Директор ЦРУ подытожил, что отстраниться от войны и прекратить поддержку Украины для США в решающий момент стало бы автоголом исторического масштаба.

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Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине

Источник: Foreign Affairs

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