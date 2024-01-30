Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине

Если Соединенные Штаты Америки перестанут помогать Украине финансами и военной техникой, тогда это будет как автогол исторического масштаба.

Об этом заявил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в интервью иностранным журналистам.

Мастерство украинских военных

Он обратил внимание, что за время полномасштабной войны в Украине ликвидировано или ранено около 315 тыс. российских военных, уничтожено около двух третей довоенных танков оккупантов. В то же время разрушена программа диктатора Владимира Путина, которую считали военно модернизированной.

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— Все это является прямым результатом доблести и мастерства украинских воинов, подкрепленных поддержкой Запада, — считает директор ЦРУ.

По его мнению, этот год станет тяжелым для Украины испытанием на выносливость на поле боя, последствия которого будут выходить далеко за пределы страны.

На что делает ставку Путин

Путин восстанавливает российский оборонно-промышленный комплекс благодаря компонентам из Китая, боеприпасам из Ирана и Северной Кореи, однако все же делает ставку на завоевание Украины и истощение Запада, убежден директор ЦРУ.

Какой же ключ к успеху

Он отметил, что ключ к успеху — это сохранение западной помощи Украине, а менее 5% от американского оборонного бюджета — это небольшая инвестиция, которая имеет геополитическую выгоду для США и заметную прибыль для собственной промышленности.

По мнению директора ЦРУ, если Украина стабильно будет иметь оружие, тогда это сделает страну сильнее и в более выгодной позиции, когда появится возможность для возможных серьезных переговоров.

— Это шанс обеспечить долгосрочную победу для Украины и стратегический проигрыш для России. Украина могла бы защитить свой суверенитет и отстроиться, тогда как Россия имела бы дело с долговременными потерями в результате глупости Путина, — отметил Уильям Бернс.

Директор ЦРУ подытожил, что отстраниться от войны и прекратить поддержку Украины для США в решающий момент стало бы автоголом исторического масштаба.

Источник: Foreign Affairs

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