Достижения ВСУ будут под угрозой: Столтенберг и Блинкен о блокировании помощи в Конгрессе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен встретиться с американскими конгрессменами и обсудить важность дальнейшей поддержки Украины.

Об этом Столтенберг отметил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает пресс-служба НАТО.

По словам генсека, Путин наконец должен осознать, что он не получит желаемого на войне в Украине. Москва должна принять позицию, достигнутую путем переговоров, в которой Украина является суверенным и независимым государством.

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Но переговоры зависят от того, что происходит на поле боя, отмечает Столтенберг.

— Поэтому, если мы хотим длительного, справедливого мира, мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Оружие для Украины — это путь к миру, — заявил генсек НАТО.

Он также напомнил, что НАТО расширяется: Финляндия уже является членом, а Швеция вскоре станет. И это свидетельство того, что Путин получает совсем не то, чего хотел.

А еще он заверил, что Путин не сможет пережить Украину и Запад.

Блинкен о помощи Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что в Конгрессе и в дальнейшем будет мощная двухпартийная поддержка Украины.

— Поэтому посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели, как все это будет продвигаться вперед, ведь другого волшебного горшка с деньгами не существует, — подчеркнул он.

Сейчас мы закончили военную помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые доказательства того, что это означает на поле боя. Поэтому это абсолютно жизненно важно, абсолютно срочно, чтобы мы это сделали.

По его словам, без одобрения Конгрессом новой помощи для Украины ее защита от российской агрессии окажется под угрозой. То есть все, чего достигли украинцы и чего НАТО и США помогли достичь, окажется под угрозой, сказал Блинкен во время пресс-конференции.

Встреча Столтенберга с Конгрессом

Генсек НАТО заявил, что сегодня, 30 января, встретится с членами Конгресса США и обсудит вопросы помощи Украине. По его словам, поддержка Украины — это интересах собственной безопасности США и НАТО.

Столтенберг отметил, что победа Путина станет трагедией для украинцев и поощрит Северную Корею, Иран и Китай к применению силы. То есть следующей страной после Украины может стать Тайвань. Поэтому в общих интересах обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства.

Генсек отметил, что украинцы нанесли значительные потери России: более 300 тысяч погибших, уничтожены тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и тому подобное. И это все благодаря военной поддержке Украины.

— Единственный способ закончить эту войну — убедить Путина, что он не победит на поле боя. И единственный способ достичь этого — предоставить Украине оружие от Соединенных Штатов, от других членов НАТО и партнеров, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Заметим, что Столтенберг кроме вопроса помощи Украине должен обсудить и шаги для укрепления НАТО перед саммитом в июле этого года.

Напомним, что 6 декабря 2023 года законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более $100 млрд не прошел процедурного голосования в Сенате США. Тогда республиканцы требовали прописать меры по усилению американской границы с Мексикой, и хотели рассматривать вопрос помощи Украине и Израилю только в привязке к границе.

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