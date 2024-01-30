Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Масштабный сбой в работе Рунета: что известно и последствия

Телефон, розмова
Фото: Unsplash

В России местные жители жалуются на сбои в работе мобильного интернета у ряда операторов, а также на проблемы с доступом к некоторым сервисам и сайтам.

По данным Telegram-каналов, в России фиксируют жалобы на работу мобильных операторов МТС и Мегафон.

В то же время возникли проблемы с онлайн-ресурсами Яндекс, ВКонтакте и Ozon. Есть жалобы на работу сайтов крупных банков и маркетплейсов.

Сейчас смотрят

Проблемы с доступом к российским сайтам возникают и у пользователей, находящихся не на территории РФ.

Почему возник сбой в Рунете

— Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением, — говорится в заявлении Минцифры РФ.

Там утверждают, что в настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен якобы проблема решена. Согласно заявлению, идут восстановительные работы.

Позже российский директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов заявил, что сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей — это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны.

Читайте также
Подразделения активных действий: в ГУР открыли заявки для спецопераций в тылу врага
розвідка

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Интернет, Мобильный оператор, Росія, Соціальні мережі, Телефони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
В Москве произошел взрыв на подстанции: что известно
Масштабный сбой в работе Рунета: что известно и последствия
У России отберут золото Олимпиады: фигуристка Валиева получила бан за допинг
Каміла Валієва
Сколько бронетехники потеряла РФ в Украине: оценка британской разведки
Знищена техніка Росії
РФ можно остановить и не допустить Третьей мировой: Зеленский об окончании войны
Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь