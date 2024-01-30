Масштабный сбой в работе Рунета: что известно и последствия

В России местные жители жалуются на сбои в работе мобильного интернета у ряда операторов, а также на проблемы с доступом к некоторым сервисам и сайтам.

По данным Telegram-каналов, в России фиксируют жалобы на работу мобильных операторов МТС и Мегафон.

В то же время возникли проблемы с онлайн-ресурсами Яндекс, ВКонтакте и Ozon. Есть жалобы на работу сайтов крупных банков и маркетплейсов.

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Проблемы с доступом к российским сайтам возникают и у пользователей, находящихся не на территории РФ.

Почему возник сбой в Рунете

— Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением, — говорится в заявлении Минцифры РФ.

Там утверждают, что в настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен якобы проблема решена. Согласно заявлению, идут восстановительные работы.

Позже российский директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов заявил, что сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей — это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны.

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