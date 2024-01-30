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В Москве произошел взрыв на подстанции: что известно

В Москве произошел взрыв на подстанции: что известно

В Москве в районе Щербинка прогремел сильный взрыв на подстанции.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Взрыв произошел в 08:27 утра. Что стало причиной, не сообщается.

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Другие российские Telegram-каналы сообщают, что сегодня нефтебазу Калуганефтепродукт в Калужской области якобы попытался атаковать беспилотник.

По неподтвержденным данным, обломки беспилотника упали на территорию базы. Жертв и разрушений нет.

Ранее об уничтожении дрона на окраине города сообщал глава Калужской области Владислав Шапша.

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Ночью 18 января над Московской и Ленинградской областью российская ПВО сбивала беспилотники. Потом стало известно, что один БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

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Фото: ASTRA

Взрыв, Москва, Росія
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