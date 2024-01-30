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В Москве произошел взрыв на подстанции: что известно
В Москве в районе Щербинка прогремел сильный взрыв на подстанции.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Взрыв произошел в 08:27 утра. Что стало причиной, не сообщается.
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Другие российские Telegram-каналы сообщают, что сегодня нефтебазу Калуганефтепродукт в Калужской области якобы попытался атаковать беспилотник.
По неподтвержденным данным, обломки беспилотника упали на территорию базы. Жертв и разрушений нет.
Ранее об уничтожении дрона на окраине города сообщал глава Калужской области Владислав Шапша.
Ночью 18 января над Московской и Ленинградской областью российская ПВО сбивала беспилотники. Потом стало известно, что один БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.
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Фото: ASTRA
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