Громкий взрыв в Петербурге: в РФ заявили о сбитии дрона, закрывали аэропорт
Утром 31 января, около 04:45 по Москве, жители российского Петербурга слышали громкий взрыв.
Характерный звук зафиксировали видовые веб-камеры, после него в автомобилях сработала сигнализация.
Что известно о взрыве в Петербурге
По данным местных СМИ, город атаковал беспилотник, который упал на территории завода Невский мазут после того, как его якобы подбили из ПВО С-400 Триумф.
Пишут, что на заводе в результате падения БпЛА был небольшой пожар – загорелись три пустые цистерны, но его якобы быстро потушили, и пострадавших тоже якобы нет. Пострадали только автомобили, припаркованные на территории завода.
Тем не менее, в аэропорту Пулково вводили план Ковер, то есть в промежутке с 03:53 по 05:11 закрывали воздушное пространство из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве. Соответственно, была задержка нескольких рейсов, их отправили позже.
В Минобороны страны-агрессора заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат над территорией соседней Псковской области.
Фото: скриншот видео