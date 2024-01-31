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Валентина Летяк, редактор ленты

Громкий взрыв в Петербурге: в РФ заявили о сбитии дрона, закрывали аэропорт

Петербург 31 січня

Утром 31 января, около 04:45 по Москве, жители российского Петербурга слышали громкий взрыв.

Характерный звук зафиксировали видовые веб-камеры, после него в автомобилях сработала сигнализация.

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Что известно о взрыве в Петербурге

По данным местных СМИ, город атаковал беспилотник, который упал на территории завода Невский мазут после того, как его якобы подбили из ПВО С-400 Триумф.

Пишут, что на заводе в результате падения БпЛА был небольшой пожар – загорелись три пустые цистерны, но его якобы быстро потушили, и пострадавших тоже якобы нет. Пострадали только автомобили, припаркованные на территории завода.

Тем не менее, в аэропорту Пулково вводили план Ковер, то есть в промежутке с 03:53 по 05:11 закрывали воздушное пространство из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве. Соответственно, была задержка нескольких рейсов, их отправили позже.

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В Минобороны страны-агрессора заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат над территорией соседней Псковской области.

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ЗРК С-300ВМ

Фото: скриншот видео

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Росія, Санкт-Петербург
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