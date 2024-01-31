США не могут называть сроки предоставления ракет GLSDB Украине — Пентагон

Украина получит высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB, но из соображений безопасности США не могут называть конкретных сроков.

Так спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга прокомментировал публикации в СМИ о том, что уже в среду, 31 января, Украина может получить это оружие.

— Что касается бомб малого диаметра, то, как мы признали в прошлом году, мы предоставим их Украине в рамках нашей программы USIA. Однако из соображений безопасности операции мы не собираемся подтверждать конкретные сроки, — подчеркнул он.

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Райдер отметил, что США оставляют за Украиной право сообщать о любых поставках, а Вашингтон продолжает работать над тем, чтобы Киев получал оружие как можно быстрее.

Politico о предоставлении Украине ракет GLSDB

Издание Politico накануне написало со ссылкой на четыре осведомленных источника, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, первую партию которых Украина может получить уже в среду, 31 января.

Таких боеприпасов пока нет даже на вооружении американской армии, поскольку они должны были пройти испытания.

Один из американских чиновников сказал, что эти ракеты станут “значительным потенциалом для Украины”.

— Это дает им возможность наносить более глубокие удары, которых еще не было, это дополняет их арсенал огнестрельного оружия большой дальности, — сказал он.

Еще в ноябре 2023 года Reuters писало, что США отложили до 2024 года решение о передаче Украине адаптированных дальнобойных ракет GLSDB, которые имеют дальность поражения около 160 км и запускаются с такой техники, как HIMARS.

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