Столтенберг — конгрессменам: Поддержка США решающая для выживания Украины

30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса.

Об этом сообщает пресс-служба военного блока.

Во время встречи Столтенберг подчеркнул, что сильное НАТО отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и что благодаря блоку США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.

Сейчас смотрят

Он также отметил важность сохранения силы союза с помощью оборонных инвестиций, приветствовав их увеличение во всех странах-членах за последние годы.

— Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы, — говорится в сообщении.

Кроме того, генсек НАТО встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноценным членом блока “на определенном этапе”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.