Столтенберг — конгрессменам: Поддержка США решающая для выживания Украины
30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса.
Об этом сообщает пресс-служба военного блока.
Во время встречи Столтенберг подчеркнул, что сильное НАТО отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и что благодаря блоку США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.
Он также отметил важность сохранения силы союза с помощью оборонных инвестиций, приветствовав их увеличение во всех странах-членах за последние годы.
— Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы, — говорится в сообщении.
Кроме того, генсек НАТО встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноценным членом блока “на определенном этапе”.