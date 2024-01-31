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Столтенберг — конгрессменам: Поддержка США решающая для выживания Украины

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офис президента

30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса.

Об этом сообщает пресс-служба военного блока.

Во время встречи Столтенберг подчеркнул, что сильное НАТО отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и что благодаря блоку США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.

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Он также отметил важность сохранения силы союза с помощью оборонных инвестиций, приветствовав их увеличение во всех странах-членах за последние годы.

— Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы, — говорится в сообщении.

Кроме того, генсек НАТО встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноценным членом блока “на определенном этапе”.

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Война в Украине, НАТО, США, Украина
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