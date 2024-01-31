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В разведке Британии рассказали об “основном источнике” пополнения армии РФ

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

В начале полномасштабного вторжения в Украину РФ вербовала заключенных на короткий срок, но с осени 2023 года им начали предлагать долгосрочные контракты.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании, анализируя расследование Русской службы ВВС, в котором говорится о том, что с сентября РФ прекратила набор заключенных по краткосрочным контрактам.

— Вероятно, краткосрочный набор заключенных был ответом на немедленный призыв на военную службу в начале конфликта. В 2023 году РФ, скорее всего, обратилась к регулярному набору по контракту как основному источнику новых военнослужащих, — говорится в сводке.

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Российским заключенным теперь предлагают стандартные (долгосрочные) контракты, которые предусматривают согласие на службу в армии как минимум до прекращения действия приказа о так называемой частичной мобилизации.

По данным разведки, краткосрочные контракты с заключенными вызвали споры среди граждан РФ из-за угрозы повторных преступлений со стороны вернувшихся заключенных, а также коротких сроков службы по сравнению с резервистами, мобилизованными на неопределенный срок.

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По данным ГУР, ежедневно в ВС РФ мобилизуют до 1 100 человек для пополнения потерь на фронте и формирования резервных полков.

Мотивируют россиян зарплатами — это примерно 220-250 тыс. рублей (около $2,5 тыс.) в месяц для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии соприкосновения.

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Армия России, Война в Украине, Великобритания, Мобилизация, Разведка, Росія
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