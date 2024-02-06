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Юлия Захарченко, редактор ленты

Глава Евросовета призвал США ускорить выделение помощи Украине на $60 млрд

Шарль Мішель
Фото: Depositphotos

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал правительство Соединенных Штатов Америки как можно быстрее принять решение о выделении помощи Украине в размере $60 млрд.

Его заявление цитируется на официальном сайте Совета Европейского Союза. По его мнению, каждое евро, выделенное на поддержку Украины, является вложением в собственную безопасность и развитие.

Помощь Украине от США

— Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом как можно быстрее выделить $60 млрд, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины, — заявил Мишель.

По его словам, решение Европейского Союза выделить Украине €50 млрд является посланием всем тем, кто тоже верит в демократические и ценности свободы. Он подчеркнул, что это также является сигналом всем партнерам.

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— Я хочу сказать тем, кто время от времени пытается внушить сомнения: каждое европейское евро для поддержки Украины — это евро, вложенное в собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенное в стабильность Европейского Союза, — заявил глава Совета ЕС.

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