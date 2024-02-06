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Штурм Конгресса США: суд постановил, что Трамп больше не имеет иммунитета президента

Штурм Конгресса США: суд постановил, что Трамп больше не имеет иммунитета президента
Фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, которые он якобы совершил во время своего президентства, чтобы отменить результаты выборов 2020 года.

К такому выводу пришел во вторник федеральный апелляционный суд в округе Колумбия.

Как отмечает CNN, данное решение “наносит серьезный удар” по защите Трампа в деле о подрыве федеральных президентских выборов, возбужденном против него специальным адвокатом Джеком Смитом.

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Ранее бывший президент утверждал, что поведение, в котором его обвинил Смит, было частью его официальных обязанностей на посту президента и поэтому защищает его от уголовной ответственности.

— Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми возможностями защиты, которые есть у любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования, — сказано в решении суда.

Постановление коллегии из трех судей было единогласным.

Трамп подаст апелляцию

В заявлении, сделанном во вторник, представитель Трампа Стивен Чунг сказал, что следует ожидать апелляции.

— Президент Трамп с уважением не согласен с решением окружного суда округа Колумбия и будет обжаловать его, чтобы защитить президентство и Конституцию, — сказал Чунг.

Суд дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд просьбу об экстренной отсрочке, которая остановит время, пока его адвокаты подготовят более существенную апелляцию по существу дела.

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Беспрецедентные посягательства

Если Трампу удастся отстрочить время, уголовный процесс возобновится только после того, как Верховный суд США примет решение о том, что делать с его просьбой о приостановке.

Если это будет доказано, пишет суд, попытки Трампа узурпировать президентские выборы 2020 года станут “беспрецедентным посягательством на структуру нашего правительства”.

— Было бы поразительным парадоксом, если бы президент, на которого конституцией возложена обязанность “заботиться о том, чтобы законы исполнялись неукоснительно”, был единственным должностным лицом, способным безнаказанно нарушать эти законы, — написали они.

Судьи категорически отвергли утверждение Трампа о том, что предъявленное ему уголовное обвинение окажет “охлаждающее воздействие” на будущих президентов.

— Более того, прошлые президенты понимали, что могут быть подвергнуты импичменту и уголовной ответственности, по крайней мере, при определенных обстоятельствах, так что возможность охлаждения исполнительных действий уже существует, — говорится в заключении.

Адвокаты Трампа утверждали, что если будущие руководители будут считать, что им могут быть предъявлены обвинения за их “официальные действия” на посту президента, то они будут более нерешительными в своих действиях.

В ответ на это в коллегии судей написали:

— Риски охлаждения действий президента или разрешения необоснованных, досадных судебных преследований маловероятны, не подкреплены историей и “слишком отдалены и теневыносливы, чтобы определять ход правосудия”. Поэтому мы приходим к выводу, что функциональные политические соображения, укорененные в структуре нашего правительства, не освобождают бывших президентов от федерального уголовного преследования, — заявили судьи.

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В чем обвиняется Трамп

Трампу предъявлены четыре пункта обвинения в подрыве выборов, выдвинутые Смитом, в том числе сговор с целью обмана Соединенных Штатов и препятствование официальному разбирательству. Бывший президент не признал себя виновным.

Трамп утверждал, что он работал над “обеспечением честности выборов” в рамках своих официальных полномочий в качестве президента, и поэтому он защищен от уголовного преследования за попытку отменить результаты выборов. Его адвокаты также утверждали, что, поскольку Трамп был оправдан Сенатом в ходе процедуры импичмента, он защищен от двойной ответственности и не может быть обвинен Министерством юстиции США за те же действия.

В декабре окружной судья, курирующий уголовное дело Трампа в Вашингтоне, отклонил аргументы Трампа о неприкосновенности, написав, что статус президента “не дает права пожизненно освобождаться от тюрьмы”. Трамп быстро обжаловал это решение в окружном суде округа Колумбия, который согласился ускорить рассмотрение этого вопроса.

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Источник: CNN
Дональд Трамп, Конгресс США, Суд, США
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