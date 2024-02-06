Штурм Конгресса США: суд постановил, что Трамп больше не имеет иммунитета президента

Бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, которые он якобы совершил во время своего президентства, чтобы отменить результаты выборов 2020 года.

К такому выводу пришел во вторник федеральный апелляционный суд в округе Колумбия.

Как отмечает CNN, данное решение “наносит серьезный удар” по защите Трампа в деле о подрыве федеральных президентских выборов, возбужденном против него специальным адвокатом Джеком Смитом.

Сейчас смотрят

Ранее бывший президент утверждал, что поведение, в котором его обвинил Смит, было частью его официальных обязанностей на посту президента и поэтому защищает его от уголовной ответственности.

— Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми возможностями защиты, которые есть у любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования, — сказано в решении суда.

Постановление коллегии из трех судей было единогласным.

Трамп подаст апелляцию

В заявлении, сделанном во вторник, представитель Трампа Стивен Чунг сказал, что следует ожидать апелляции.

— Президент Трамп с уважением не согласен с решением окружного суда округа Колумбия и будет обжаловать его, чтобы защитить президентство и Конституцию, — сказал Чунг.

Суд дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд просьбу об экстренной отсрочке, которая остановит время, пока его адвокаты подготовят более существенную апелляцию по существу дела.

Беспрецедентные посягательства

Если Трампу удастся отстрочить время, уголовный процесс возобновится только после того, как Верховный суд США примет решение о том, что делать с его просьбой о приостановке.

Если это будет доказано, пишет суд, попытки Трампа узурпировать президентские выборы 2020 года станут “беспрецедентным посягательством на структуру нашего правительства”.

— Было бы поразительным парадоксом, если бы президент, на которого конституцией возложена обязанность “заботиться о том, чтобы законы исполнялись неукоснительно”, был единственным должностным лицом, способным безнаказанно нарушать эти законы, — написали они.

Судьи категорически отвергли утверждение Трампа о том, что предъявленное ему уголовное обвинение окажет “охлаждающее воздействие” на будущих президентов.

— Более того, прошлые президенты понимали, что могут быть подвергнуты импичменту и уголовной ответственности, по крайней мере, при определенных обстоятельствах, так что возможность охлаждения исполнительных действий уже существует, — говорится в заключении.

Адвокаты Трампа утверждали, что если будущие руководители будут считать, что им могут быть предъявлены обвинения за их “официальные действия” на посту президента, то они будут более нерешительными в своих действиях.

В ответ на это в коллегии судей написали:

— Риски охлаждения действий президента или разрешения необоснованных, досадных судебных преследований маловероятны, не подкреплены историей и “слишком отдалены и теневыносливы, чтобы определять ход правосудия”. Поэтому мы приходим к выводу, что функциональные политические соображения, укорененные в структуре нашего правительства, не освобождают бывших президентов от федерального уголовного преследования, — заявили судьи.

В чем обвиняется Трамп

Трампу предъявлены четыре пункта обвинения в подрыве выборов, выдвинутые Смитом, в том числе сговор с целью обмана Соединенных Штатов и препятствование официальному разбирательству. Бывший президент не признал себя виновным.

Трамп утверждал, что он работал над “обеспечением честности выборов” в рамках своих официальных полномочий в качестве президента, и поэтому он защищен от уголовного преследования за попытку отменить результаты выборов. Его адвокаты также утверждали, что, поскольку Трамп был оправдан Сенатом в ходе процедуры импичмента, он защищен от двойной ответственности и не может быть обвинен Министерством юстиции США за те же действия.

В декабре окружной судья, курирующий уголовное дело Трампа в Вашингтоне, отклонил аргументы Трампа о неприкосновенности, написав, что статус президента “не дает права пожизненно освобождаться от тюрьмы”. Трамп быстро обжаловал это решение в окружном суде округа Колумбия, который согласился ускорить рассмотрение этого вопроса.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.