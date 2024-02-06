Соглашение о границах США, включающее помощь Украине, близко к провалу — WP

Голосование по законопроекту о финансировании безопасности границ США, а также помощи Украине и Израилю близко к краху.

Об этом сообщает The Washington Post.

Законопроект стоимостью 118 млрд долларов, который предусматривает радикальные изменения в национальной системе предоставления убежища и механизм эффективного закрытия границы для большинства мигрантов, был обнародован после месяцев переговоров вечером 4 февраля.

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После закрытого заседания сенаторов-республиканцев главный переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Лэнкфорд сказал, что республиканцы, скорее всего, объединятся, чтобы заблокировать закон в среду, 7 февраля.

Сенатор Джон Тьюн отметил, что ожидаемое в среду процедурное голосование “слишком раннее”.

Некоторые сенаторы-республиканцы, в частности Лэнкфорд, заявили, что обсуждается то, нужно ли больше времени на рассмотрение поправок к законопроекту после блокировки голосования.

— В то же время иммиграционная реформа оказалась настолько токсичной для республиканских законодателей, что достижение консенсуса по изменению законопроекта в ближайшем будущем представляется маловероятным, — пишет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон и его руководящая команда заявили, что законодательство “не способно” обеспечить безопасность границы и будет способствовать росту нелегальной иммиграции.

— Любое рассмотрение этого сенатского законопроекта в его нынешнем виде является пустой тратой времени. Он мертв. Мы призываем Сенат США отклонить его, — говорилось в заявлении.

Первое голосование по законопроекту о финансировании безопасности границ США, а также помощи Украине и Израилю запланировано на среду, 7 февраля.

Законопроект предусматривает выделение $60,1 млрд на помощь Украине от США, $14,1 млрд на помощь Израилю и $20,2 млрд на улучшение безопасности на границе США с Мексикой. Также в пакет входит финансирование на гуманитарную помощь и оборонные операции в Красном море и на Тайване.

Источник : The Washington Post

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