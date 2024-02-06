Какая минимальная зарплата в Германии 2024: кто и сколько получает

По данным немецких СМИ, минимальная зарплата в Германии будет расти. На 2024 и 2025 годы запланировано ее поэтапное повышение.

Какая минимальная зарплата будет в Германии в 2024 году — читайте на Фактах ICTV.

Минимальная зарплата в Германии в 2024 году: размер

Германия приняла много украинцев, выехавших из страны из-за войны. Большинство из них не знают немецкого языка, поэтому могут рассчитывать только на минимальную заработную плату. Давайте разберемся, какой будет минимальная зарплата в Германии в 2024 году.

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Комиссия по минимальной заработной плате (die Mindestlohn-Kommission), в состав которой входят представители профсоюзов и работодателей, предложила в начале 2024 года повысить установленную законом минимальную заработную плату.

Запланированное повышение составит 41 цент в час. Таким образом, уровень минимальной зарплаты достигнет €12,41 в час, что означает увеличение примерно на 3,4%. Следующий этап увеличения нижней границы зарплаты — до €12,82 — намечен на период с 1 января 2025 года. Предложение комиссии по минимальной заработной плате должны утвердить в правительстве.

Повышение минимальной заработной платы до €12,41 в 2024 году приведет к повышению зарплат всего на 3% по сравнению с годовым уровнем инфляции в размере 6,1%.

Поэтому на пресс-конференции член правления Федерации профсоюзов Германии (DGB) Штефан Керцелль заявил, чтобы обеспечить базовую компенсацию инфляции, минимальная заработная плата должна повыситься по крайней мере до €13,50 в час. Однако председатель комиссии и представители работодателей не поддержали это предложение.

Отметим, что в 2023 году минимальная заработная плата в Германии составляла €12 в час.

Специальные исследования показали, что сотрудники, которые занимаются физической работой, зарабатывают меньше. По данным Gehalt.de, меньше всего в Германии зарабатывают люди, работающие в гастрономии и сфере услуг.

В целом, уровень зарплат по профессиям в Германии такой:

кондитер, пекарь — €34 647 до отчислений (€2 887 в месяц);

мясник — €34 959 (€2 913 в месяц);

маляр — €35 603 (€2 967 в месяц);

сантехник, специалист по системам кондиционирования и отопления — €43 777 (€3 648 в месяц);

металлообработчик, фрезеровщик, сварщик — €42 533 (€3 544 в месяц);

механик — €47 104 в месяц (около €3 925 в месяц).

Согласно исследованиям, больше всего в Германии зарабатывают врачи и менеджеры по работе с клиентами — €80 772 и €75 671 в год.

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