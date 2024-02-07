В Сенате предложили рассматривать помощь Украине от США отдельно от вопроса границы

Пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, вероятно, не утвердят из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Он отметил, что Сенату нужно изменить курс относительно пакета законов о нацбезопасности и сконцентрироваться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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— Есть и другие части этого проекта, которые также являются чрезвычайно важными: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы, — Ред.), потому что это важно. Не то что граница не важна, но мы не можем достичь результата, — высказал мнение Макконнелл.

По его словам, законодателям стоит продвигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Помощь Украине от США

Первое голосование по законопроекту о финансировании безопасности американских границ, а также помощи Украине и Израилю запланировано на 7 февраля. Согласно документу, из $118 млрд средств $60 млрд должны быть направлены на помощь Украине и более $14 млрд – Израилю.

Переговорщики нескольких месяцев работали над заключением сделки относительно щекотливого вопроса о безопасности границ. Республиканцы требовали, чтобы любая помощь Украине была связана с законодательством о южной границе США.

Однако заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что двухпартийный законопроект Сената о безопасности американской границы “еще хуже, чем ожидался”, ставит под угрозу его принятие.

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