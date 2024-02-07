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Если прекратить поддержку Украины, это поощрит к большей агрессии не только РФ, но и Китай — Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Остановка помощи Украине со стороны США может привести к будущему конфликту НАТО с Россией.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она подчеркнула важность осознания последствий прекращения поддержки Киева.

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— Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, — убеждена Сингх.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться в своем стремлении к власти и контролю за пределами границ Украины в направлении Альянса, отметила она.

— Если Путин нападет на союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО, — сказала заместитель спикера Пентагона.

Представительница Минобороны добавила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену в будущем, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Ранее в польском правительстве заявили, что серьезно относятся к сценариям, при которых агрессия РФ против стран НАТО, в частности самой Польши, станет возможной.

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Война в Украине, Пентагон, США
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