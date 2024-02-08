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Дуда убежден, что Трамп сможет закончить войну в Украине в случае избрания президентом

Дуда убежден, что Трамп сможет закончить войну в Украине в случае избрания президентом
Фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Дональд Трамп, который сейчас снова баллотируется на пост президента, сможет закончить войну в Украине в случае избрания.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на заявление Дуды на пресс-конференции во время визита в Руанду.

Война в Украине

Польского президента спросили, что он думает о словах Трампа о том, что он быстро закончит войну в Украине, если снова станет президентом США.

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— Из моего личного опыта как президента Республики Польша, который когда-то работал с президентом Дональдом Трампом: то, что он мне обещал, было выполнено (…). Могу сказать: да, президент Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно, — заявил Дуда.

Нападение РФ на НАТО и угроза Польше

Анджей Дуда считает, что российский диктатор Владимир Путин много раз подумает, прежде чем нападать на какую-либо страну НАТО, поскольку недавно он обнаружил разницу в технологических и технических возможностях между тем, что есть у стран НАТО и тем, что есть у России.

Что касается угрозы для Польши, то президент Дуда заявил, что теоретически такая угроза существует, ведь Россия напала на Украину.

— Если Польша будет слабой, опасность такого потенциального нападения возрастет. Если Польша будет сильной и будет иметь сильную, хорошо оснащенную армию, эта вероятность быстро уменьшится, — добавил президент.

Дуда считает, что с хорошо оснащенной армией, при поддержке НАТО – в частности, США – Польша сможет немедленно отразить любое нападение РФ.

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Дуда убежден, что Трамп сможет закончить войну в Украине в случае избрания президентом

Ранее Дональд Трамп заявил, что быстро решит проблему войны в Украине, поскольку прекрасно ладит с президентом РФ Путиным. Позже Трамп заявил, что прекратит войну еще до того, как официально станет президентом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать план Трампа относительно окончания войны в Украине.

Анджей Дуда, Война в Украине, Дональд Трамп
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