€50 млрд недостаточно: в Европарламенте расчитали потребности Украины на четыре года

Согласованные Советом Европы €50 млрд финансовой помощи Украине — недостаточная сумма, чтобы покрыть невоенные расходы Киева на следующие четыре года.

Так считает председатель бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт.

Он математически рассчитал расходы украинского правительства в условиях военного времени и указал, что Украине в месяц требуется как минимум €3 млрд. Следовательно, в годовом исчислении — €36 млрд.

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Помощь от ЕС на 2024-2027 гг предполагает по €12,5 млрд ежегодно.

— Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждая из сторон будет заботиться о половине потребностей Украины, что означает €18 млрд от ЕС и США каждый. Таким образом, финансирование Украинского фонда будет ежегодно по меньшей мере на €5,5 млрд меньше суммы обязательств ЕС, — указал депутат.

В результате, как заключил Ван Овертвельдт, дефицит за четыре года составит €22 млрд.

€50 млрд Украине от Европы

1 февраля страны Евросоюза приняли единогласное решение о выделении Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов, даже несмотря на попытки венгерского премьера Виктора Орбана его блокировать.

Впоследствии Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о создании Украинского фонда в €50 млрд в бюджете Евросоюза.

Источник : The Guardian

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