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Сенат согласился пересмотреть законопроект о помощи Украине — Маркарова

Оксана Маркарова
Фото: УНИАН

Комитет по ассигнованиям Сената США опубликовал текст документа, который предусматривает исключительно международную помощь Украине (в размере 60,06 млрд долларов), Израилю и Тайваню.

Об этом в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она напомнила, что американские законодатели не поддержали большой пакет — Украина/Израиль/Тайвань/миграционная реформа — из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе (49 — за, 50 — против). Однако есть согласие относительно отдельного рассмотрения вопроса помощи трем странам.

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Голосование состоится в четверг, 8 февраля.

Сенат поддержал процедурное решение, которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрения по существу отдельного законопроекта о международной помощи США без миграционной составляющей. Для этого нужно будет 60 голосов.

— Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Чак Шумер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля, — написала Оксана Маркарова.

По Киеву повторный просмотр документа состоится сегодня в 19:00.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден представил законопроект о помощи Украине на сумму более 105 млрд долларов. Но тогда республиканцы поставили жесткое условие — международная помощь должна идти в одном пакете законов с политикой усиления безопасности на южной границе США.

Белый дом и законодатели усиленно работали все эти месяцы, чтобы конечный законопроект всех устроил.

4 февраля сенаторы обнародовали детали двухпартийного соглашения о помощи Украине, Израилю и обеспечении безопасности южной границы США на сумму 118,2 млрд долларов.

Первое голосование по законопроекту о финансировании безопасности американских границ, а также помощи Украине и Израилю запланировали на 7 февраля. Согласно документу, из $118 млрд средств $60 млрд должны быть направлены на помощь Украине и более $14 млрд – Израилю.

Однако заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что двухпартийный законопроект Сената о безопасности американской границы “еще хуже, чем ожидался”, поставил под угрозу его принятие.

Война в Украине, Оксана Маркарова, Сенат США
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