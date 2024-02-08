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Сколько танков имеет Россия в 2024 году и настолько ли велики запасы, как она заявляет

танк, військова техніка, люди
Фото: Depositphotos

Танковые войска Вооруженных сил Российской Федерации — это род войск в сухопутных войсках Вооруженных сил России, имеющий на вооружении танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и другую бронетехнику.

По данным западных экспертов, Россия привлекла для нападения на Украину примерно 1 100 танков. Часть из них была захвачена, а еще больше — уничтожено.

Для восстановления боеспособности агрессор ремонтирует или снимает с консервации танки, произведенные еще в конце 1940-х годов, и модернизирует их. Поэтому на фронт отправляют как новые образцы, так и очень старые модели танков.

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По данным международного разведывательного сообщества Inform Napalm, стало известно, что Россия стягивает на фронт старые танки Т-54/55. В то же время они планировали даже снимать с пьедесталов советские танки времен Второй мировой войны и привлекать к войне против Украины.

Поэтому возникает вопрос, сколько же танков имеет Россия в 2024 году и каким оружием сейчас воюет — об этом читайте на Фактах ICTV.

Сколько танков имеет Россия в 2024 году

Танки используют преимущественно в наступательных действиях, в обороне это просто пушка.

По словам Алексея Гетьмана, ветерана российско-украинской войны, в России производилось примерно 900 единиц тяжелой техники в год. Из них примерно было 450 танков, 450 БТР и БМП. После перевода завода на производство исключительно танков, они планировали поднять эту цифру до 1 тыс. единиц в год.

По мнению эксперта, эта цифра вполне реальна, если они прекратят производить другую технику, однако это количество значительно ниже, чем украинские военные могут уничтожать за сутки.

Россия испытывает значительную нехватку техники, не зря же там начали вынимать со складов старую технику. По данным, таких танков насчитывалось около 15 тыс., и они стояли под открытым небом. Некоторые модели уже не подлежали ремонту, поэтому из нескольких старых моделей делали одну рабочую. Таким образом очень старых танков Т-54, Т-55 можно было насобирать примерно до 3 тыс. Вот такая мощность российской армии, — отметил эксперт.

Сказать, что в России есть достаточное количество бронемашин, также нельзя. Возможно, на пару лет войны, учитывая потери, бронетехники им еще хватит, но дальше они могут совсем выйти в ноль.

Поэтому, если Украина будет продолжать получать танки, а также после восстановления собственных запасов, она будет значительно превосходить Россию в технике.

А вот, например, специалисты шведского исследовательского института FOI в своем докладе по военному потенциалу РФ после полутора лет полномасштабной войны против Украины отмечали, что российский ВПК способен поставлять ориентировочно 520 танков в год, из которых:

  • 140 танков типа Т-72Б3 и 140 танков Т-72Б3М;
  • 62 танка типа Т-90М Прорыв;
  • 62 танка типа Т-90/Т-90А;
  • 80 танков типа Т-80БВМ.

По мнению специалистов шведского FOI, по состоянию на февраль 2024 года армия РФ даже при текущих потерях и более умеренной оценке возможностей российского ВПК будет иметь в строю от 2,5 тыс. до 3 тыс. танков.

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Зброя, Росія, танк, танки
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