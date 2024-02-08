В ЕС начали оценивать последствия возможного избрания Трампа президентом США

Европейский Союз работает над официальной оценкой того, каковы будут последствия для континента в случае победы Дональда Трампа на выборах в США 5 ноября 2024 года.

В Еврокомиссии предусматривают, что политика Трампа может негативно отразиться на торгово-экномических отношениях через Атлантический океан.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам Bloomberg, что в случае победы Трамп и его команда готовы принять ряд протекционистских мер против ЕС, среди которых – введение минимального тарифа в 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

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Также он добавил, что в ЕС переживают, что Соединенные Штаты могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах.

Поэтому собеседник журналистов подчеркнул, что Евросоюз должен быть готов к любому сценарию в зависимости от результатов демократических выборов американцев.

Напомним, скандальный бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который является сторонником теории заговоров, может попасть под санкции Европейского Союза.

Во вторник он заявил, что вскоре выпустит интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник : Bloomberg

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